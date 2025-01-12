السفير العماني: معرض القاهرة الدولي للكتاب «عيد» ينتظره الكاتب والقارئ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 02:06 مساءً - أكد السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، على متانة العلاقات بين سلطنة عمان ومصر، واصفا إياها بأنها نموذج يحتذى به في التعاون العربي.

سلطنة عمان ضيفة شرف معرض القاهرة الدولي 2025

وقال عبد الله بن ناصر الرحبي، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، الذي عقد بدار الأوبرا، : «لقد كان اختيار سلطة عمان لتأكيد العلاقات التاريخية الممتدة لتؤكد استمرار هذه العلاقات بما يخدم رؤية الإنسان، وتنطلق مشاركاتنا في هذا العرس الثقافي لتقديم الثقافة العمانية الممتدة عبر آلاف السنين»

ووصف سفير سلطنة عمان بالقاهرة معرض القاهرة الدولي للكتاب بأنه «عيد» ينتظره الكاتب والقارئ والنشر على السواء يؤكد ريادته العربية، مشيرا إلى هذا المعرض المتميز يحتشد فيه رموز السلطنة الثقافية لتعكس عراقة الحضارة العمانية الممتدة لـ5 آلاف سنة.

وتناول السفير أهمية الأدب والثقافة العمانية، مشيرا إلى الحرف اليدوية والملابس التراثية والمطبخ العماني، التي تعكس غنى التراث الثقافي العماني، هذه العناصر ليست مجرد رموز ثقافية، بل تعبر عن الهوية الوطنية وتعزز من مكانة عمان على الساحة الثقافية العربية.

وخلال المؤتمر تم تسليط الضوء على العلاقات التاريخية العميقة بين مصر وسلطنة عمان، من خلال عرض فيلم وثائقي يبرز هذه الروابط، وعكس الفيلم المشاعر الإيجابية المتبادلة بين الشعبين ويظهر كيف ساهمت هذه العلاقات في تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الثقافة والاقتصاد.

معرض القاهرة للكتاب 2025

ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، الذي تنظمه هيئة العامة للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الفترة من 23 يناير الجاري حتى 5 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وينطلق المعرض تحت شعار «اقرأ في البدء كان الكلمة»، ويكرم المعرض العالم الدكتور أحمد مستجير، كشخصية العام، والكاتبة فاطمة المعدول، كشخصية معرض الطفل.