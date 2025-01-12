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فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

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فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

فريق طبي بمستشفى ميت غمر العام ينجح في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 02:06 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر العام، في إجراء أول قسطرة مخية تشخيصية بمستشفيات الوزارة في الدقهلية، وذلك في إطار القضاء على قوائم الانتظار، وتقديم رعاية طبية متخصصة، باستخدام أحدث التقنيات، لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الخدمة الطبية تقدم لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وتمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية، مما يعكس الجهود المبذولة لتقديم رعاية طبية متخصصة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وأشار «عبد الغفار» إلى الإجراءات التي اتخذتها المستشفى فور استقبال الحالة، حيث حضر المريض إلى استقبال مستشفى ميت غمر العام، وخضع للفحوصات اللازمة، وتم حجزه بقسم الرعاية المركزة، وعرضه على قسم جراحة المخ والأعصاب، تبين أنه يعاني من نزيف داخل بطينات المخ، يشكل خطرًا على حياته، ويحتاج إلى إجراء قسطرة مخية عاجلة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، أنه فور وصول المريض تم عرضه على طاقم القسطرة المخية لإجراء قسطرة مخية تشخيصية للشرايين المخية، حيث تم إجراء العملية بنجاح دون أي مضاعفات، ووضعه تحت الملاحظة بعناية الطوارئ.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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