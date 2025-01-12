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التعليم العالي: غلق كيان وهمي بمحافظة الفيوم - أخبار كلمتك

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التعليم العالي: غلق كيان وهمي بمحافظة الفيوم - أخبار كلمتك

التعليم العالي: غلق كيان وهمي بمحافظة الفيوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 10:39 صباحاً - أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المنشأة المسماة "التحرير الدولي للتدريب وتنمية الموارد البشرية" والكائنة في (برج تاج توتال – أمام مسجد ناصر الكبير – آخر شارع الورش – قصر الثقافة - محافظة الفيوم) والتي تزعم قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والكليات بمجموع 50% فأكثر للدراسة في المجالات التالية: (مساعد الخدمات الصحية – المساحة والإشراف المعماري – تكنولوجيا الحاسبات والمعلومات – رياض أطفال)، وتدعي منح شهادات معتمدة بالتدريبات العملية داخل المستشفيات ومعامل التحاليل والمراكز الطبية، وتغيير المُسمي الوظيفي في البطاقة، وشهادة معتمدة من إحدى النقابات.

غلق المنشأة المسماة "التحرير الدولي للتدريب وتنمية الموارد البشرية"

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمخاطبة كافة الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مزاولة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطُلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من كلٍّ من الدكتور جودة غانم، القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور سامي ضيف، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

 رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن لجنة رصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تواصل عملها بشكل مستمر، وترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة.

وأكد المُتحدث الرسمي أن هذه الخُطوة تُعد جزءًا من إستراتيجية شاملة تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، وضمان حصول جميع الطلاب على فرص تعليمية متساوية وعادلة، مشيرًا إلى أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، بالإضافة إلى نشر قائمة سوداء للكيانات الوهمية المضبوطة، والتي يتم تحديثها بشكل مستمر، بالتعاون مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية، ونشر ذلك على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليهما من جانب الطلاب وأولياء الأمور؛ لتجنب الوقوع ضحية للكيانات الوهمية؛ للتحقق من شرعية أي مؤسسة أكاديمية، ويمكن الرجوع إلى موقع وزارة التعليم العالي وحساباتها التالية على مواقع التواصل الاجتماعي:

 موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (فيسبوك) 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (انستجرام) 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على (إكس) 

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على منصة (ثريدز):
 
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي:

● قائمة سوداء بالكيانات الوهمية المضبوطة

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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