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إصابات بهجمات مستوطنين إسرائيليين على مدنيين في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

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إصابات بهجمات مستوطنين إسرائيليين على مدنيين في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

إصابات بهجمات مستوطنين إسرائيليين على مدنيين في الضفة الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:35 مساءً - أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن إصابة طفلين أحدهما بالرصاص الحي في هجوم للمستوطنين قرب بلدة جبع بالضفة الغربية.

مستوطنون يهاجمون قرى بالضفة الغربية 

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه: إن فلسطينيا أصيب باعتداء مستوطنين في مسافر يطا جنوبي الضفة الغربية.

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وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرتين في قطاع غزة  وصل منهما للمستشفيات 28 شهيدا و89 مصابا خلال 24 ساعة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 46 ألفا و565 شهيدا و109 آلاف و660 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي سياق متصل قال جهاز الدفاع المدني في غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، إن  70 طفلا استشهدوا  خلال الـ5 الأيام الماضية في القصف الإسرائيلي على القطاع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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