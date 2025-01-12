حصيلة مصابي الاحتلال منذ بدء الحرب على غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:24 صباحاً - أفاد مصدر طبي، اليوم الأحد بأن حصيلة مصابي الاحتلال بلغت 9500 مصاب في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 100 يوم شمالي غزة.

9500 مصاب في العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ 100 يوم شمالي غزة

وقبل وقت سابق نشبت مشادات عنيفة بين شرطة الاحتلال وبين عدد كبير من المتظاهرين في تل أبيب الذين تجمعوا للمطالبة بصفقة تبادل لإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة، معبرين عن غضبهم من حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتظاهر الآلاف في الشوارع مطالبين بالإفراج عن الأسرى المتبقين في غزة، والضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ودعا المتظاهرون إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورددوا شعارات انتقادية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، كما كانت هناك دعوات لاستقالته وإجراء انتخابات جديدة.

وأظهر مقطع فيديو جموع المتظاهرين حاملين لافتات وأعلاما.

وأقيمت المظاهرة الأكبر في تل أبيب، ويتهم المتظاهرون نتنياهو بتقويض اتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى، فيما قال مكتب رئيس الوزراء إنه عقد اجتماعا مساء السبت لتقييم الوضع بشأن الأسرى والمفقودين في غزة.

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