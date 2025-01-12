الدفاع الجوي الإيراني يبدأ مناوراته في غرب وشمال البلاد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:24 صباحاً - بدأ الجيش الايراني صباح اليوم الأحد مناورات لقوات الدفاع الجوي في مناطق تقع غرب وشمال البلاد، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

الدفاع الجوي الإيراني يبدأ مناوراته في غرب وشمال البلاد

وقالت وكالة أنباء "دانشجو" الإيرانية: "انطلقت صباح اليوم الأحد مناورات الدفاع الجوي للقوات الجوية التابعة للجيش، التي تركزت في المناطق الغربية والشمالية".

وأشارت الوكالة إلى أن "هذه المناورة تجرى في ظروف واقعية تماما، وستنفذ وحدات الصواريخ، ووحدات الرادار، ووحدات المراقبة الاستخباراتية، ووحدات الغابة، ووحدات وأنظمة الخداع الدفاعية الجوية، والطائرات المقاتلة والمسيرة التابعة للقوات الجوية مهام هجومية ودفاعية".

تزايد المناورات العسكرية في إيران

وتزايدت المناورات العسكرية في إيران في الفترة الأخيرة وذلك بالتزامن مع تسلم الرئيس المنتخب الأمريكي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض في الأسبوع المقبل.

وفي الأسبوع الماضي أجرت إيران أوسع مناورات عسكرية لها منذ عقود، حيث أطلقت آلاف الطائرات دون طيار، واستعرضت منصات إطلاق الصواريخ والصواريخ الباليستية.

كما كشف الحرس الثوري الإيراني، مساء الجمعة، عن مدينة صاروخية تحت الأرض من دون أن يحدد مكانها داخل البلاد.

فيما قال التلفزيون الحكومي: إن هذه المدينة الصاروخية الجديدة تشمل صواريخ "قدر" و"قيام" و"عماد" بأعداد كبيرة للرد على تهديد العدو، معتبرًا أن "ما يشاع عن ضعف القوة الصاروخية للبلاد بأنها كذبة".

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