قرار جديد من وزير التموين بشأن عبوات الشاي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:50 مساءً - نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 9، الصادر في 12 يناير 2025، قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 222 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام قرار وزير التموين رقم 283 لسنة 1998، بشأن توحيد أوزان عبوات الشاي.

وجاء في المادة الأولى لـقرار وزير التموين "تضاف عبوة وزن (140) جرامًا صافيا، إلى أوزان عبوات الشاى المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998 المشار إليه.

كما يضاف لعبوات أكياس الشاى "شاى فتلة" عبوات تحتوى على عدد (20 و24 و80) كيسًا وزن الكيس (2) جرام إلى عبوات الشاى المعدة للبيع المنصوص عليها بالمادة (1) من القرار رقم 283 لسنة 1998.





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