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الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

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الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 02:05 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر العام، في إجراء أول قسطرة مخية تشخيصية بمستشفيات الوزارة في الدقهلية، وذلك في إطار القضاء على قوائم الانتظار، وتقديم رعاية طبية متخصصة، باستخدام أحدث التقنيات، لتحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم  الصحية.

الخدمة الطبية تقدم لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن هذه الخدمة الطبية تقدم لأول مرة في مستشفيات وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، وتمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير الخدمات الصحية، مما يعكس الجهود المبذولة لتقديم رعاية طبية متخصصة للمواطنين على أعلى مستوى من الجودة والكفاءة.

وأشار «عبد الغفار» إلى الإجراءات التي اتخذتها المستشفى فور استقبال الحالة، حيث حضر المريض إلى استقبال مستشفى ميت غمر العام، وخضع للفحوصات اللازمة، وتم حجزه بقسم الرعاية المركزة، وعرضه على قسم جراحة المخ والأعصاب، تبين أنه يعاني من نزيف داخل بطينات المخ، يشكل خطرًا على حياته، ويحتاج إلى إجراء قسطرة مخية عاجلة.

 

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر مدكور مدير مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، أنه فور وصول المريض تم عرضه على طاقم القسطرة المخية لإجراء قسطرة مخية تشخيصية للشرايين المخية، حيث تم إجراء العملية بنجاح دون أي مضاعفات، ووضعه تحت الملاحظة بعناية الطوارئ.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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