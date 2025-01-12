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محافظ المهرة يوجه بصرف مستحقات طلاب الخارج عبر صندوق التنمية البشرية - أخبار كلمتك

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محافظ المهرة يوجه بصرف مستحقات طلاب الخارج عبر صندوق التنمية البشرية - أخبار كلمتك

محافظ المهرة يوجه بصرف مستحقات طلاب الخارج عبر صندوق التنمية البشرية - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 01:42 مساءً - كلمتك - المركز الاعلامي

وجه معالي الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، بصرف مستحقات 135 طالبًا من طلاب المحافظة الدارسين في الخارج عبر صندوق التنمية البشرية.

جاء ذلك خلال لقائه، صباح اليوم، بالمدير التنفيذي للصندوق الدكتور أحمد سعيد جمعان، وأعضاء الهيئة الإدارية للصندوق.

وخلال اللقاء، اطلع المحافظ "بن ياسر" على أبرز التحديات التي تواجه صندوق التنمية البشرية، خصوصًا في ظل شح الإيرادات والانهيار المستمر للعملة، مما يعيق الصندوق عن أداء مهامه بشكل كامل.

وأكد المحافظ اهتمام السلطة المحلية بدعم قطاع التعليم في جميع مراحله، مشيرًا إلى أن التعليم هو أساس نهضة الأمم وتقدم الشعوب.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد سعيد جمعان، عن شكره وتقديره للمحافظ "بن ياسر" على دعمه المستمر لصندوق التنمية البشرية، مما يساعده على أداء دوره في دعم طلاب المهرة في الداخل والخارج.

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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