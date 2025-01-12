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اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

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اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت ترحب بمصفوفة مجلس القيادة الرئاسي - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 02:07 مساءً - كلمتك/خاص:

اصدرت اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت اليوم البيان الرسمي لاجتماعها المنعقد بمدينة المكلا أمس السبت معلنة ترحيبها بالبيان الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن مصفوفة تطبيع الأوضاع في حضرموت ،

 

كما طالبت أبناء حضرموت وكافة مكوناتهم السياسية والاجتماعية والقبلية إلى تحمل مسؤلياتهم تجاة حضرموت والحفاظ على امنها واستقرارها .. جاء ذلك في البيان بنصه التالي :

 

بسم الله الرحمن الرحيم


عقدت اللجنة التحضيرية لتسيير اعمال حلف قبائل حضرموت المنبثقة عن اللقاء التشاوري الموسع لقيادات ومؤسسي حلف قبائل حضرموت اجتماعا لها اليوم بمدينة المكلا بحضور أعضاء اللجنة من مشائخ ومقادمة ومناصب مؤسسي حلف قبائل حضرموت لمناقشة المستجدات على الساحة وحالة التصعيد وانعكاسة على الوضع الأمني والمعيشي للمواطنين وقد خرج اللقاء بالبيان الاتي


نص البيـــــــان


* رحب مشائخ ومناصب ومقادمة اعضاء هيئه رئاسة حلف قبائل حضرموت في اجتماعهم المنعقد صباح اليوم السبت بمدينة المكلا بالبيان الصادر يوم الثلاثاء الموافق7 يناير 2025 عن مجلس القيادة الرئاسي والذي اعلن فيه عن خطة شاملة لتطبيع الأوضاع في محافظة حضرموت استجابة للمطالب المحقة والمشروعة لابنائها ومكوناتها السياسية والمجتمعية ومكانتها الراسخة في المعادلة الوطنية


* ثمن المجتمعون هذا الخطوة والاستجابة من مجلس القيادة الرئاسي مشددين على ضرورة ترجمة هذا الخطة على ارض الواقع والإسراع بتنفيذها وفق آلية واضحة ومزمنة ومعلنة .


* أشاد المجتمون بدور الأجهزة الأمنية والعسكرية وقيادة السلطة المحلية في تعاطيها مع الوضع وتجنيب حضرموت الصراع


* دعا المجتمعون أبناء حضرموت وكافة مكوناتهم السياسية والاجتماعية والقبلية الى تحمل مسؤلياتهم تجاة حضرموت والحفاظ على امنها واستقرارها


*


وفي الختام تقدم المجتمعون بالشكر لجهود دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة في دعم التنمية والاستقرار في حضرموت


هذا والله الموافق

 

صادر عن مشائخ ومناصب ومقادمة أعضاء هيئة رئاسة حلف حلف قبائل حضرموت

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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