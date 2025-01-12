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بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

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بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 02:07 مساءً - كلمتك/خاص:

وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى العاصمة الإيرانية طهران، ضمن سلسلة لقاءات واجتماعات مع أطراف يمنية وإقليمية.

وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الأحد: "بعد زياراته إلى مسقط وصنعاء الأسبوع الماضي، يصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إلى طهران هذا اليوم كجزء من سلسلة الاجتماعات الإقليمية والوطنية التي يعقدها في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لتعزيز السلام في اليمن".

وكان المبعوث الأممي، قد التقى في وقت سابق، ممثلين عن الأطراف اليمنية، بما فيها مليشيا الحوثي في صنعاء ومسقط، في محاولة لإنعاش عملية السلام في البلاد.
 

هبه الوهالي

الكاتب

هبه الوهالي

أعمل كقائد فريق في الخليج 24، مع إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي. عملت من قبل مع الخليج 24 كمديرة قسم أخبار الخليج وكاتبة ومحررة للمقالات والأخبار العالمية والعربية. أحمل شهادة البكالوريوس في الصحافة وعلم الاجتماع من جامعة بيرزيت - فلسطين. ولي خبرة طويلة في إعداد وتحرير المحتوى والمضامين وإنتاج المقالات والأخبار للعديد من المواقع الإلكترونية والإذاعات المحلية، كما لدي خبرة ومعرفة غنية في مجال العلاقات العامة والإعلام وتنسيق المشاريع وإدارتها.

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