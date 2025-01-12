بعد زيارته لصنعاء.. المبعوث الاممي يصل ايران ويكشف عن السبب - أخبار كلمتك

وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، إلى العاصمة الإيرانية طهران، ضمن سلسلة لقاءات واجتماعات مع أطراف يمنية وإقليمية.

وقال بيان لمكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، اليوم الأحد: "بعد زياراته إلى مسقط وصنعاء الأسبوع الماضي، يصل المبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ إلى طهران هذا اليوم كجزء من سلسلة الاجتماعات الإقليمية والوطنية التي يعقدها في إطار جهود الوساطة التي يبذلها لتعزيز السلام في اليمن".

وكان المبعوث الأممي، قد التقى في وقت سابق، ممثلين عن الأطراف اليمنية، بما فيها مليشيا الحوثي في صنعاء ومسقط، في محاولة لإنعاش عملية السلام في البلاد.

