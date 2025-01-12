كارثة.. مقتل واصابة العشرات بانفجار محطات الغاز - أخبار كلمتك

شهدت محافظة البيضاء، وسط اليمن، حادثة مأساوية أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 80 مواطنا يمنيا، إثر انفجار لثلاث محطات لتعبئة الغاز المنزلي في منطقة المجريش بمديرية الزاهر.

ووفقًا للمصادر المحلية، أسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وجرح أكثر من 70 آخرين، في حصيلة غير نهائية، بينهم حالات حرجة، مشيرة إلى أن الكارثة ناجمة عن إطلاق نار على المحطات من قبل عناصر مليشيات الحوثي التابعة لإيران.

وأضافت المصادر أن المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين دعت مستشفى الثورة في البيضاء المواطنين إلى التبرع بالدم لمساعدة الجرحى. وفي الوقت نفسه، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن العدد الاولي للضحايا يتجاوز الثلاثين شخصًا بين قتيل وجريح.

وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مروعة من مكان الحادث،، حيث تظهر النيران الضخمة التي اشتعلت بعد الانفجار، فضلاً عن مشاهد لبعض المصابين الذين تعرضوا لحروق متفاوتة. ورغم محاولة الجهات المحلية التعامل مع الحادث، فإن تأخر الاستجابة من قبل المليشيات الحوثية وضعف البنية التحتية الصحية في المنطقة أديا إلى عجز كامل في استقبال ومعالجة المصابين.