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هل تعرض رئيس الحوثيين للاغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

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هل تعرض رئيس الحوثيين للاغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

هل تعرض رئيس الحوثيين للاغتيال في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الأحد 12 يناير 2025 12:47 صباحاً - كلمتك/خاص:

اختفى رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى للحوثيين، مهدي المشاط، منذ أيام، بالتزامن مع قصف أمريكي استهدف دار الرئاسة بالعاصمة المختطفة صنعاء.

وتساءل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، ما إن كان المشاط قد تم اغتياله، لكن جماعة الحوثي لم تعلق على هذه التساؤلات، ولم تكشف سر اختفاءه الغامض.

وكان من المفترض أن يلتقي المشاط، بالمبعوث الأممي الخاص هانس غروندبرغ، الذي زار العاصمة صنعاء، لعدة أيام وغادرها يوم الثلاثاء، أجرى خلال ذلك لقاءات مع قيادات حوثية ليس من بينها المشاط.

وتزايدت التساؤلات حول مصير مهدي المشاط وأسباب اختفائه الغامض، مع خطاب نشرته وسائل الإعلام الحوثية، باسم "المشاط" لكن من قرأ الخطاب لم يكن المشاط بل أحد إعلاميي الجماعة.

وكانت وسائل إعلام غربية قالت إن التحالف الدولي بقيادة أمريكا وبريطانيا، سيتجه نحو اغتيال قيادات بجماعة الحوثي التي تواصل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة باتجاه السفن في البحر الأحمر.

وأمس الجمعة شن الطيران الأمريكي أكثر من 10 غارات استهدفت بعضها بوابة دار الرئاسة بصنعاء، وموانئ الحديدة ومديرية حرف سفيان بمحافظة عمران.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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