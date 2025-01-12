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مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس - أخبار كلمتك

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مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس - أخبار كلمتك

مبعوث ترامب يبلغ نتنياهو بموعد إنهاء الاتفاق مع حماس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 02:50 صباحاً - أبلغ المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع أن ترامب يريد أن يتم الانتهاء من الصفقة الإسرائيلية مع حركة حماس الفلسطينية بحلول يوم تنصيبه، 20 يناير.

 

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن مسئول إسرائيلي قال إن إسرائيل وحماس أحرزتا تقدمًا في المفاوضات في الأيام الأخيرة، لكن القضايا الخلافية لا تزال قائمة.

وأشار مسئول إسرائيلي آخر إلى أنه سيكون من الصعب إبرام صفقة بحلول موعد تولي ترامب، رغم أنه اعترف بإمكانية ذلك.

وبحسب التقارير، فإنه في حال إبرام الصفقة، يمكن تسليم 33 رهينة لإسرائيل في المرحلة الأولى، في حين أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة سيستمر من ستة إلى سبعة أسابيع. ومن جانبها، يجب على إسرائيل إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين.


أصدر وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس يوم الجمعة الماضي تعليمات للجيش بتقديم خطة لتدمير حماس بالكامل في قطاع غزة إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بحلول تنصيب ترامب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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