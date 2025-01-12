محاولات لحل أزمة الجزيري مع الزمالك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 04:20 صباحاً - تدخل حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، لحل أزمة سيف الدين الجزيري لا سيما أن اللاعب حريص على البقاء داخل النادي، وهناك محاولات للتوصل لحلول للإبقاء على المحترف التونسي ضمن صفوف الفريق.

ويحصل سيف الجزيري على راتب سنوى يصل لـ600 ألف دولار ومن الصعب أن يجد ناديًا آخر يمنحه نفس الراتب سنويًا، ولذلك يرغب في البقاء داخل القلعة البيضاء.

سيف الجزيري يتغيب عن مران الزمالك استعدادا لـ بلاك بولز

وكان مصدر داخل نادي الزمالك قد قال إن سيف الدين الجزيري، لاعب الفريق، تغيب عن مران الفريق قبل مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي وذلك بعد أن قدم اللاعب إنذارا لنادي الزمالك وهدد بفسخ تعاقده.

وكان التونسي سيف الدين الجزيري، قد هدد مسئولي الزمالك بتقديم شكوى في الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب مستحقاته المتأخرة لدى القلعة البيضاء.

وتضمن الإنذار الذي قدمه اللاعب عن طريق المحامي الخاص به، أنه حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة خلال أسبوعين سيتقدم بشكوى ضد النادي في فيفا.

وعلمت كلمتك أن الجزيري تغيب عن مران الفريق دون سابق إنذار للجهاز الفني والإداري.

وجاء غياب الجزيري عن مران الفريق بعد ما تجاهلت إدارة الزمالك الإنذار الذي تقدم به اللاعب للإدارة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بلاك بولز في الكونفدرالية

ويواجه الزمالك نظيره بلاك بولز اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً بتوقيت مصر ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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