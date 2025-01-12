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الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:06 - شديد البرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:06 صباحاً - الطقس اليوم.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

وعن الظواهر الجوية وفقًا لـ طقس اليوم تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقًا لـ طقس اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وفقًا لـ طقس اليوم تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة وفقًا لـ طقس اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الإدارية 22 11

6 أكتوبر 21 11

بنهــــا 20 11

دمنهور 20 12

وادي النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 11

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 11

طنطا 20 11

دمياط 20 12

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 22 09

السويس 21 10

العريش 20 07

رفح 19 07

رأس سدر 22 11

نِخِل 18 02

كاترين 15 01-

الطور 23 11

طابا 20 06

شرم الشيخ 24 13

الإسكندرية 21 10

العلمين 21 10

مطروح 21 09

السلوم 19 09

سيوة 20 08

رأس غارب 23 12

الغردقة 24 13

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 25 17

حلايب 23 17

أبو رماد 25 15

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 08

بني سويف 21 08

المنيا 21 06

أسيوط 21 06

سوهاج 22 08

قنا 23 09

الأقصر 24 10

أسوان 24 12

الوادي الجديد 23 08

أبوسمبل 23 12

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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