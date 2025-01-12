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سيطرة الشبورة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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سيطرة الشبورة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

سيطرة الشبورة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 09:31 صباحاً - الطقس اليوم.. أعلنت هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم الأحد 12 يناير 2025، لافتة إلى الشبورة المائية قد تكون كثيفة أحيانًا هي الظاهرة المؤثرة على الطرق.

حالة الطقس الآن

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، مشيرة إلى أجواء معتدلة الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى 21 درجة.

حالة الطقس الآن

وأضافت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.

الطقس اليوم

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد 12 يناير 2025، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

حالة الطقس

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير

وعن الظواهر الجوية وفقًا لـ طقس اليوم تتكون شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري، وتنشط رياح أحيانًا على مناطق من أقصى الغرب على فترات متقطعة.

الطقس

حالة البحرين الأحمر والمتوسط اليوم

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط وفقًا لـ طقس اليوم تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر وفقًا لـ طقس اليوم تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأحد 12 يناير 2025

درجات الحرارة اليوم الأحد 12 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الإدارية 22 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 11
دمنهور 20 12
وادي النطرون 21 11
كفر الشيخ 20 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 21 12
شبين الكوم 20 11
طنطا 20 11
دمياط 20 12
بورسعيد 20 13
الإسماعيلية 22 09
السويس 21 10
العريش 20 07
رفح 19 07
رأس سدر 22 11
نخل 18 02
كاترين 15 -01
الطور 23 11
طابا 20 06
شرم الشيخ 24 13
الإسكندرية 21 10
العلمين 21 10
مطروح 21 09
السلوم 19 09
سيوة 20 08
رأس غارب 23 12
الغردقة 24 13
سفاجا 24 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 25 17
حلايب 23 17
أبو رماد 25 15
رأس حدربة 24 17
الفيوم 21 08
بني سويف 21 08
المنيا 21 06
أسيوط 21 06
سوهاج 22 08
قنا 23 09
الأقصر 24 10
أسوان 24 12
الوادي الجديد 23 08
أبو سمبل 23 12

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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