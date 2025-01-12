مشاهير العرب - كريم محمود عبد العزيز: بسيب بناتي يتفرجوا على أعمالي ويقولوا رأيهم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:55 صباحاً - أوضح الفنان كريم محمود عبد العزيز طريقة تقييم أعماله الفنية، مشيرا إلى أنه يترك الأمر لبناته.

قال كريم محمود عبد العزيز في تصريحاته لبرنامج «سينماتك»: «بسيب بناتي يتفرجوا على العمل ويقولوا لي رأيهم هم، أو أنا أقول لهم «ها إيه؟ ضحكتوا؟ انبسطتوا؟، أو يجيبوا أصحابهم ويتفرجوا، وهو بيبقى الرأي هنا، الفيلم حلو أو لا».

وأضاف: يعني شافوا فيلم «الهنا اللي أنا فيه» في عرضه الأول في مصر، وجم بعد الفيلم مبسوطين هما وصحباتهم، فتمام».

فيلم الهنا اللي أنا فيه

يذكر أن بطولة فيلم «الهنا اللي أنا فيه» شارك فيه كلا من: كريم محمود عبد العزيز، ياسمين رئيس، دينا الشربيني، حاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

وجاء الفيلم من إنتاج نيوسنشري، وحدوتة، وفيلم سكوير، وأوسكار فيلمز، وفيلمولوجي، وبداية فيلمز، توزيع داخلي دولار فيلم وتوزيع خارجي أورينت فيلمز.