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عرض فيلم Mickey 17 في مهرجان برلين السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

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عرض فيلم Mickey 17 في مهرجان برلين السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

عرض فيلم Mickey 17 في مهرجان برلين السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 08:25 صباحاً - روبرت باتينسون، أعلن رسميا، عرض فيلم المخرج بونغ جون هو، Mickey 17، لأول مرة في مهرجان برلين السينمائي خلال شهر فبراير المقبل.

 

فيما طرح أول بوستر لفيلم المخرج 'بونغ جون هو MICKEY 17، من بطولة روبيرت باتنسون، والمقرر عرضه في صالات السينما 6 مارس 2025.


روبرت باتينسون يتحدث عن تجربته مع المخرج بونج جوان

فيما تحدث الممثل روبرت باتينسون عن تجربة العمل مع المخرج الكوري الجنوبي الشهير بونج جوان في فيلمه الجديد Mickey 17.

وأبدى الممثل روبرت باتينسون، في تصريحات صحفية، إعجابه بتجسيد دور البطولة في فيلم من إخراج المخرج بونج جوان، قائلًا: "إن هذه التجربة رائعة.. لم أقم بعمل مثيل لها في مسيرتي الفنية، الفيلم مجنون للغاية وأسلوب العمل فيه مختلف تمامًا".

تفاصيل فيلم  Mickey 17

و يجسد الممثل روبرت باتينسون، خلال الفيلم، دور رجل يذهب بعد وفاة عدد من المستنسخين عنه، في رحلة استكشافية بشرية مهمة وخطيرة، لاستعمار العالم الجليدي “نيفلهايم”، ويرفض السماح ببديله المستنسخ البديل أن يحل محله، ليواجه عددًا من الأخطار.

ويلعب بطولة فيلم  Mickey 17، بجانب  الممثل روبرت باتينسون، كل من، ستيفن يون، ونعومي آكي وتوني كوليت ومارك روفالو.

فيلم Mickey 17، مأخوذ عن رواية خيال علمي للكاتب إدوارد أشتون، بعنوان “Mickey 7”، والتي صدرت في فبراير 2022.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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