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مسلسل سيمبسون يتنبأ بحرائق كاليفورنيا (فيديو) - أخبار كلمتك

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مسلسل سيمبسون يتنبأ بحرائق كاليفورنيا (فيديو) - أخبار كلمتك

مسلسل سيمبسون يتنبأ بحرائق كاليفورنيا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:09 صباحاً - تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لإحدى حلقات مسلسل "عائلة سيمبسون، التي تشهد وقوع حرائق كبيرة، في إحدي ولايات أمريكا، ليفزع الناس، خاصة بعد انقطاع الكهرباء، والإنترنت والإمدادات، وغيرها.

وهو ما حدث بالواقع في حرائق كاليفورنيا، فيما تزداد الغرابة، حيث يظهر دونالد ترامب، خلال حلقة مسلسل سيمبسون، كرئيس لأمريكا، وهو ما حدث في الواقع، حيث فاز دونالد ترامب برئاسة أمريكا للمرة الثانية، ومن المنتظر تسلمه السلطة خلال الأيام القليلة المقبلة.

نجوم هوليوود يفقدون منازلهم بسبب حرائق كاليفورنيا

وخسر عدد من نجوم هوليوود، منازلهم، بسبب حرائق ولاية كاليفورنيا، المستمرة حتى الآن.

 وتسببت النيران، المشتعلة منذ الثلاثاء الماضي، في حريق منازل كلا من الممثل آدم برودي، وليجتون ميستر، ونجمة تلفزيون الواقع والمغنية باريس هيلتون، وبيلي كريستال، وغيرهم.

حرائق ولاية كاليفورنيا الأمريكية

 وتواجه ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حرائق ضخمة بسبب موجة رياح، أشعلت النيران في الغابات المستعرة.

وأودت الحرائق، حتى الآن بحياة 5 أشخاص، فيما دمرت مئات المنازل، وأجبرت أكثر من 100 ألف شخص على الإخلاء، واستنزفت موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه إلى أقصى حد، في ظل استمرار الرياح القوية التي تعيق جهود الإطفاء منذ  اندلاع الحرائق يوم الثلاثاء الماضي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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