مشاهير العرب - هاجمت الإعلاميين.. إليسا تتصدر التريند بسبب تصرف غريب لها في موسم الرياض «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:36 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية، إليسا الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن تصرفت بشكل غريب مع الإعلاميين خلال مؤتمر صحفي لها على هامش مشاركتها في فعاليات موسم الرياض.

إليسا تهاجم الإعلاميين في موسم الرياض

وانتشر مقطع فيديو للمطربة إليسا عبر مواقع السوشيال ميديا أثناء فعاليات موسم الرياض، حيث طلبت من الصحفيين عدم توجيه أسئلة كثيرة لها قائلة: «ليكو أنا بردت وبليز ما حد فيكم يسألني كتير أسئلة»، وأثار هذا حالة من الجدل تجاه إليسا، فيما يتساءل الكثيرون عن سبب حديثها بهذه الطريقة.

حفل غنائي لـ إليسا يوم 23 يناير المقبل

وفي سياق آخر، من المقرر أن تقوم إليسا بإحياء حفل غنائي مع الفنان تامر عاشور يوم 23 يناير 2025 المقبل في دولة قطر، في تمام الساعة 4 مساء، وذلك ضمن سلسلة احتفالات عام 2025، وأوضحت الشركة المنظمة لحفل الفنانة إليسا وتامر عاشور أنه تم طرح تذاكر الحجز بشكل إلكتروني للجمهور.

آخر ألبوم للفنانة إليسا 2024

وطرحت الفنانة إليسا آخر ألبوم في شهر مايو 2024، وكان بعنوان «أنا سكتين»، وحققت الأغنية الرئيسية للألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة على موقع يوتيوب.

وفي آخر يناير 2024، طرحت إليسا أغنية جديدة بـ اسم «كلو وهم» عبر منصات يوتيوب، أنغامي، سبوتيفاي، وحققت الأغنية نجاح كبير، وتصدر قوائم الاستماع في كثير من الدول العربية.

من هي إليسا؟

- إليسا ولدت عام 1972 وتبلغ من العمر 53 عام.

- إليسا هي مطربة لبنانية.

- اشتهرت إليسا في العالم العربي في أواخر عام 1998.

- إليسا قدمت العديد من الأغاني الرومانسية.

- إليسا اشتهرت بلقب «ملكة الأحساس»

- إليسا انتشر شائعات عن زواج إليسا أكثر من مرة، ولكنها أكدت أنها لم تتزوج نهائيا حتى الآن.