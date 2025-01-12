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أمير كرارة يقدم الرعب لأول مرة بمسلسل "ظروف غامضة" - أخبار كلمتك

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أمير كرارة يقدم الرعب لأول مرة بمسلسل "ظروف غامضة" - أخبار كلمتك

أمير كرارة يقدم الرعب لأول مرة بمسلسل "ظروف غامضة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:30 صباحاً - بدأ الفنان أمير كرارة تصوير أولى مشاهد مسلسل “ظروف غامضة”، والذي يتكون من عشر حلقات فقط، ويعرض على إحدى المنصات الإلكترونية خارج السباق الرمضاني.

ويخوض أمير من خلال مسلسل “ظروف غامضة”، تجربة أعمال الرعب والعالم الآخر، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي حول العالم الآخر وعالم الجريمة والقتل والجن.

أبطال مسلسل ظروف غامضة 

 

ويشارك في بطولة مسلسل "ظروف غامضة" بجانب النجم أمير كرارة، كل من الفنان نبيل عيسى، أحمد عبدالحميد، آية سماحة، محمد مولا، وتدور أحداثه في إطار أكشن درامي، حيث يتعرض أمير كرارة لعدد من المطاردات خلال العمل.

 

يشار إلى أن آخر أعمال امير كرارة فيلم "البعبع" بطولة ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن "توتا"، محمد أنور، محمد عبد العظيم، محمد محمود، هشام الشاذلى، الطفل جان رامز وضيوف الشرف إنعام سالوسة، رحاب الجمل، ضياء عبد الخالق، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي، من إنتاج سينرجي فيلمز والطاهر ميديا وفيلم سكوير.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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