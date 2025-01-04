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هشام عباس يغيب عن حفل تكريم الموسيقار أحمد الحجار بدار الأوبرا غدا - أخبار كلمتك

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هشام عباس يغيب عن حفل تكريم الموسيقار أحمد الحجار بدار الأوبرا غدا - أخبار كلمتك

هشام عباس يغيب عن حفل تكريم الموسيقار أحمد الحجار بدار الأوبرا غدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:35 مساءً - اعتذر الفنان هشام عباس عن عدم المشاركة فى حفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار مشروع ١٠٠ سنة غنا.

وقدم هشام عباس اعتذاره نظرًا لظروف مرضية طارئة يمر بها، ومن المقرر أن يقام الحفل بمشاركة المطرب الكبيرعلى الحجار، والمقرر له غدا الأحد ٥ يناير بالمسرح الكبير.

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ويقام حفل تكريم الموسيقار أحمد الحجار بمشاركة شقيقه على الحجار، ونجل شقيقه أحمد الحجار، والفنانة أنوشكا، ويبدأ الحفل غدًا فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

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أحمد الحجار

أحمد الحجار نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان.

عزف أغنية "يا مسهرني" لأول مرة في حياته، وذلك عندما كان في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه كان يتعلم من دروس والده لأخيه.

والتحق أحمد الحجار بكلية التربية الموسيقية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

 

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذريني" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا".

ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا؛ سواء أغانٍ أو أعمال درامية، وكان من بينها: خيوط الشمس، وخالتي صفية والدير، ورصاصة في القلب.

وأحمد الحجار ينعته محبوا الموسيقى بلقب “صوت النيل” وهو الشقيق الأصغر للفنان علي الحجار، درس في معهد الموسيقى العربية، وورث عن أبيه إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين عشق الفن والموسيقى.

 

 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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