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مى فاروق تطلق أغنية جديدة بعد حفل زفافها بيومين (فيديو) - أخبار كلمتك

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مى فاروق تطلق أغنية جديدة بعد حفل زفافها بيومين (فيديو) - أخبار كلمتك

مى فاروق تطلق أغنية جديدة بعد حفل زفافها بيومين (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 06:35 مساءً - واجهت المطربة مي فاروق العديد من الانتقادات اللاذعة عقب نشرها لقطات وصور من حفل زفافها الذي أٌقيم يوم الخميس الماضي علي الفنان محمد العمروسي  بأحد الفنادق المطلة على نهر النيل، بسبب ظهور أبنائها مالك وزينة برفقتها فى حفل الزفاف.

وبالتزامن مع التعليقات على مى فاروق، أطلقت أغنية جديدة متجاهلة جميع التعليقات السلبية التي تلقتها على مدار الـ48 ساعة الماضية، ونشرت أغنيتها الجديد بحسابها الرسمي بموقع “يوتيوب” والتي جاءت معنونة بــ باركوا، بكلمات تامر حسين وألحان مدين… وتقول كلمات الأغنية:

سنارة وغمزت ليا والدنيا جابت لي هدية.. وأنا جنبي حبيبي هنا.. والليلة دي في مين قدنا.. زغردوا لنا باركوا باركوا دي الفرحة الليلة.. وارقصولنا مالكوا مالكوا دي السهرة طويلة.

 

أول تعليق من مي فاروق بعد زواجها من محمد العمروسي 

وبالأمس قالت مي فاروق فى أول تعليق عقب انتهاء مراسم زفافها: "من قلوبنا شكرا من قلوبنا بنقول شكرا لكل شخص شاركنا أجمل لحظاتنا، وجودكم فرق معانا في يوم فرحنا، وكان أكبر دليل على محبتكم ودعمكم، ودي حاجة عمرها ما تتقدر بثمن. 

وأضافت  مي فاروق من خلال فيس بوك": “كل ابتسامة وكل كلمة حلوة.. وكل دعوة من القلب أسعدتنا أكثر مما تتخيلوا.. بنحبكم جدا محمد العمروسي ومي فاروق”

 

وحرص عدد كبير من نجوم الفن والإعلام على الحضور لحفل زفاف مطربة دار الأوبرا المصرية مي فاروق من الفنان محمد العمروسي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل عقب خطوبة دامت 7 أشهر.

وكان من أبرز الحضور الفنان شريف منيروالفنانة شذى، وعزيز الشافعي، وهلا رشدي وحميد الشاعري ومصطفى قمر وإيهاب توفيق، ويوسف الشريف، وأحمد الشامي، ومنى الشاذلي، اللاعب أحمد فتحي، الموزع توما، الفنانة منال سلامة، ريهام عبد الحكيم، محمد رضوان وزوجته، ميرهان حسين، المخرج خالد جلال، وأميرة سيد مكاوي، والإعلامية بوسي شلبي.

وتألق العروسان محمد العمروسي ومي فاروق، وجاء فستان زفاف مي فاروق بتوقيع مصمم الأزياء أيمن لحموني.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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