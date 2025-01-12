الرياضة - 03:06 - الفراخ البيضاء بكام؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 03:06 صباحاً - أسعار الفراخ البيضاء اليوم.. تستعرض الأسبوع لقرائها الأعزاء أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد 12-1-2025، حيث أوضحت بورصة الدواجن تحديث أسعار الفراخ البيضاء، علاوة على أسعار الفراخ الحمراء والساسو.

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الخدمة بالخطوات وكيفية تنفيذها وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأحد

سجل سعر الفراخ البيضاء اليوم الأحد في المزرعة للكيلو 87 جنيهًا، فيما يُباع الكيلو في الأسواق للمستهلك ما بين 93 و100 جنيه.

أسعار الفراخ البلدي اليوم

وصل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم الأحد للمستهلك في الأسواق إلى مبلغ 118 جنيهًا «متوسط سعر بيع الكيلو».

أسعار الكتاكيت اليوم الأحد 12 يناير 2025

سعر الكتكوت الساسو اليوم الاحد في البورصة: 20 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت الساسو بيور اليوم الاحد في البورصة: 21 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت البلدي اليوم الاحد في البورصة: 5 جنيهات.

وصل سعر الكتكوت الهجين اليوم الاحد في البورصة: 10 جنيهات.

وصل سعر الكتكوت جيل ثاني اليوم الاحد في البورصة: 14 جنيهًا.

بلغ سعر الكتكوت روزي بيور اليوم الاحد في البورصة: 14 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم الأحد 12 يناير 2025

ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر لنحو 152 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 162 جنيهًا.

وبلغ سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم الاحد 151 جنيهًا، لتباع للمستهلك بـ161 جنيهًا.

ووصل سعر كرتونة البيض البلدى إلى 165 جنيهًا لتباع للمستهلك بـ175 جنيهًا.