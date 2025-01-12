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الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:01 صباحاً - مواقيت الصلاة.. الكثير من المسلمين يستمرون في البحث بشكل دوري عن مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات، حرصا منهم على أداء الصلاة في وقتها، وضبط مواعيد يومهم حسب موعد كل صلاة، ولذلك نعرض لكم في السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 يناير 2025، وفقا للهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة غدا

وتوفر كلمتك لمتابعيها كل ما يخص مواقيت الصلاة اليوم ا، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــــا.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 12 يناير 2025 في مدن محافظات مصر

مواقيت الصلاة غدا في محافظة القـاهـرة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:20 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليومالأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 12:2 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 2:54 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 5:13 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة القـاهـرة، الساعة 6:35 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:27 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 12:8 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 2:57 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 5:16 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في محافظة الإسكندرية، الساعة 6:39 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطــا

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 5:22 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 12:4 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 2:54 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 5:13 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة طنطــا، الساعة 6:36 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:22 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 12:2 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 2:51 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 5:10 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة الزقازيق، الساعة 6:33 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

- يُرفع أذان صلاة الفجر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 5:20 صباحا.

- يُرفع أذان صلاة الظهر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 12:2 ظهرا.

- يُرفع أذان صلاة العصر اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 2:52 عصرا.

- يُرفع أذان صلاة المغرب اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 5:11 مساء.

- يُرفع أذان صلاة العشاء اليوم الأحد 12 يناير 2025، الموافق 12 رجب 1446، في مدينة المنصورة، الساعة 6:34 مساء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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