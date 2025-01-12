الرياضة - 01:06 - سفير مصر في بلجيكا يشارك في افتتاح الكنيسة القبطية الجديدة بمدينة بروج - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:06 صباحاً - شارك السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى بلجيكا امس السبت في مراسم افتتاح الكنيسة القبطية الجديدة بمدينة مدينة بروج البلجيكية، وذلك بحضور الأنبا أرساني أسقف هولندا والمشرف على الكنيسة القبطية في القطاع الهولندي ببلجيكا.

كما حضر الافتتاح الأسقف "لوود آيرتس" أسقف الكاثوليك بمدينة بروج، والقمص موسى سرور والقمص أباكير منير، وكهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بلجيكا. وعمدة مدينة بروج ديرك دي فاو، بالإضافة إلى عدد كبير من أبناء الجالية القبطية في بلجيكا.

وأعرب السفير أبو زيد -في كلمة ألقاها خلال الاحتفال- عن سعادته بمشاركة الجالية القبطية في بلجيكا هذه المناسبة المهمة، معبرًا عن تهانيه للقيادات الدينية وكافة المشاركين من أبناء الجالية بافتتاح هذا الصرح الديني الجديد.

وأكد حرص الدولة المصرية على دعم الدور التنويري الذي تمارسه المؤسسات الدينية المصرية في الخارج، ومن بينها الكنائس المصرية في بلجيكا.

كما لفت السفير المصري إلى دور الكنائس القبطية الأرثوذكسية في الخارج باعتبارها جسرًا ثقافيًا يربط أبناء الجالية بوطنهم الأم، يحافظ على التراث والعادات الثقافية المصرية الأصلية، وينقل صورة حضارية عن مصر وشعبها العظيم.

وشدد السفير أحمد أبو زيد على أن الدبلوماسية الدينية إحدى أهم أدوات القوى الناعمة المصرية، وهي مكملة للدبلوماسية الرسمية التي تقوم بها البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.

و خيمت على مراسم افتتاح الكنيسة أجواء احتفالية مصرية، وإنشاد الأغاني من جانب فرق الكورال التابعة لمختلف الكنائس القبطية في ربوع بلجيكا، في احتفالية خاصة شهدتها مدينة بروج السياحية الشهيرة.