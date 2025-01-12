الرياضة - 12:01 - عيار 21 الأن.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:01 صباحاً - سعر الذهب.. سجل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 12 يناير نحو 3800 جنيها للبيع و3775 جنيها للشراء. بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 4342.75 جنيها للبيع و4314.25 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

وفي السطور التالية تعرض كلمتك لمتابعيها آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر، وذلك من خلال خدمة متقدمة تتيحها لمتابعيها في جميع المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنـــا.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 24 في صباح التعاملات في الأسواق المحلية اليوم الأحد نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في سوق الصاغة المصرية

بينما سجل سعر الذهب عيار 22 في بداية تعاملات اليوم نحو 3981 جنيها للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

ووصل سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات الصباحية في محلات الصاغة المصرية إلى 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 في الصاغة المصرية

وحقق سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة المصرية نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد

وسجل سعر الذهب عيار 14 خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12 خلال التعاملات الصباحية

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 12 فوصل في محلات الصاغة المصرية إلى 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9 في نهاية التعاملات

أما سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد فوصل في سوق الصاغة المصرية إلى مستوى 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم، نحو 30400 جنيه للبيع، 30200 جنيه للشراء.

سعر الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2024 سعر الذهب بيع شراء سعر الذهب عيار 24 4342.75 جنيه 4314.25 جنيه سعر الذهب عيار 22 3981 جنيها 3954.75 جنيه سعر الذهب عيار 21 3800 جنيه 3775 جنيها سعر الذهب عيار 18 3257.25 جنيه 3235.75 جنيه سعر الذهب عيار 14 2533.25 جنيه 2516.75 جنيه سعر الجنيه الذهب 30400 جنيه 30200 جنيه

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