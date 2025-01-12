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الرياضة - 01:46 - مصرع وإصابة 13 شخصا جراء إنفجار بمستودع ألعاب نارية غرب باكستان - أخبار كلمتك

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الرياضة - 01:46 - مصرع وإصابة 13 شخصا جراء إنفجار بمستودع ألعاب نارية غرب باكستان - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:46 - مصرع وإصابة 13 شخصا جراء إنفجار بمستودع ألعاب نارية غرب باكستان - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 01:46 صباحاً - كشفت الشرطة الباكستانية عن مصرع وإصابة ما لا يقل عن 13 شخصا جراء وقوع إنفجار، بمستودع مواد ألعاب نارية في منطقة ماندى بهاء الدين، باقليم البنجاب غرب باكستان.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية عن الشرطة قولها، في معرض حول هذا الحادث، إن ضحايا الإنفجار 6 قتلى من بينهم ثلاث سيدات وفتاتان وأحد المارة، وتم نقل جثثهم إلى المستشفى، الى جانب 7 مصابين في حالة مستقرة.

وذكرت الشرطة أنه سيتم اجراء تحقيق لتحديد سبب وقوع الانفجار.

وأوضحت الصحيفة أن الضحايا كانوا محاصرين تحت الأنقاض، حيث أدى الإنفجار إلى إنهيار سقف أحد المنازل، مشيرة إلى أن مسئولا بادارة الإنقاذ والطوارىء في المنطقة ذكر أن الإنفجار وقع أثناء قيام شخصين بتصنيع ألعاب نارية في الطابق الأول من المنزل، وأن أربعة من القتلى كانوا يقيمون بنفس المنزل، بينما كانت تقيم إحدى الضحايا في منزل مجاور، وأن الضحية السادس كان أحد المارة تصادف مروره وقت وقوع الإنفجار، وأن مواد الألعاب النارية التي إنفجرت تبلغ زنتها 15 كيلوجراماً.

وأشارت إلى تكرار وقوع حوادث إنفجارات بمخازن مواد الألعاب النارية في إقليم البنجاب، حيث وقع إنفجار خلال شهر أكتوبر الماضي في مخزن لهذه المواد بمنطقة مولتان الواقعة جنوب إقليم البنجاب، ما أودى بحياة سبعة أشخاص إثر إنهيار سقف منزلهم بسبب الإنفجار، كما لقي عاملان مصرعهما أثناء قيامهما بتصنيع ألعاب نارية خلال شهر أبريل الماضي، حينما نشب حريق بالمصنع بمدينة "فيصل آباد" الواقعة أيضا في إقليم البنجاب.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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