معلومات عن فيزا المشتريات 2025 من بنك أبو ظبي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 04:00 صباحاً - حدد مصرف أبوظبي الإسلامي عددا من المستندات المطلوبة لإصدار فيزا المشتريات 2025 من بنك أبوظبي للعملاء من كل فروع البنك المتاحة.

تفاصيل إصدار فيزا المشتريات من مصرف أبوظبي الإسلامي

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي إنه بالنسبة للعملاء الموظفين الراغبين في إصدار فيزا المشتريات 2025 من بنك أبوظبي يلزم خطاب من إدارة الموارد البشرية يوضح المنصب الوظيفي وتاريخ التعيين والدخل الشهري أو خطاب تحويل المرتب.

بالنسبة للعملاء العاملين في نشاط حر: السجل تجاري حديث عن آخر ثلاثة أشهر، وبطاقة ضريبية سارية وكشف حساب بنكى عن آخر ستة أشهر.

بالنسبة للعملاء الذين يتمتعون بتغطية نقدية كاملة: العملاء الذين يحتفظون بوديعة (وديعة لأجل أو صكوك أو حساب مدخرات) في مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر يستطيعون الحصول على بطاقة الكاش باك بضمان هذه الحسابات.

‎وأكد البنك أنه يجب تقديم بطاقة الرقم القومي (جواز السفر بالنسبة للمقيمين الأجانب) في جميع الأقسام السابقة

قروض فيزا المشتريات من بنك ابوظبي الاسلامي

أعلن بنك ابو ظبي الاسلامي عن توفير قروض بضمان فيزا المشتريات 2025 والتسديد على ١٠ سنوات، مؤكدا أنه يحق لأي شخص التقديم علي قرض لكن وفق عدد من الشروط الي تم تحديدها لإتمام عملية التمويل للعملاء.

وشملت قائمة الشروط الخاصة بقروض بنك أبوظبي بضمان فيزا المشتريات 2025 من بنك أبوظبي مايلي:

1- كارت مشتريات صادرة عن طريق أي بنك داخل أو خارج مصر وذلك لمراجعة جميع تعاملات العميل المالية السابقة وتكون ضمان للقرض

2 -يجب أن تكون البطاقة الشخصية سارية وسليمة وفيزا المشتريات يجب أن تكون سارية وسليمة

3 - يتم تحديد موعد للاستعلام عن المنزل

4 -يحق لأي شخص لديه كارت مشتريات التقديم علي القرض

القروض المتاحة:

50 ألف ج ويتم السداد 75 ألف شاملة الفائدة علي 10 سنوات والدفع شهري أو سنوي من خلال البنك مباشر أو الخصم شهري من الفيزا مباشر

100 ألف ج يتم السداد 140 ألف شاملة الفائدة على 10 سنوات

200 ألف يتم السداد 240 ألف شاملة الفائدة على 10 سنوات

300 ألف ج يتم السداد 330 ألف شاملة الفائدة على 10 سنوات

400 ألف يتم السداد 440 ألف شاملة الفائدة على 10 سنوات

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