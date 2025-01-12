الرياضة - 06:46 - بكام النهاردة؟.. سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 06:46 صباحاً - سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار الأمريكي تراجعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 12-1-2025 وفقًا لآخر تحديثات شاشات عرض أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ويتساءل الكثير من الناس عن حركة سعر الدولار أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم تحديث يومي.

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سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وبلغ الدولار في البنك الأهلي المصري 50.51 للشراء و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر الدولار فى بنك مصر 50.53 للشراء و50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر 50.58 جنيه للشراء، و50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وفى بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

سجل الدولار في بنك كريدي أجريكول 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC

وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 50.56 جنيه للشراء، و50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 50.52 للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربى الإفريقى الدولى

سجل الدولار في البنك العربى الإفريقى الدولى 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.