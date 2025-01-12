الرياضة - 08:51 - تحديث وقتي لـ عيار 18 و21 بـ أسواق الصاغة.. سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 12-1-2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 08:51 صباحاً - سعر الذهب.. لا يزال سعر الذهب يواصل استقراره بمستهل تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2025، بأسواق الصاغة المصرية، حيث كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، عن آخر تحديث لسعر الذهب اليوم، ليسجل سعر عيار 21 نحو 3800 جنيه.

سعر الذهب

وخلال السطور التالية، يرصد موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره، سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

سعر الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2025

سعر الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الصاغة قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة إلى 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 دون سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة اليوم في مصر إلى 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الصاغة والمحلات بالسوق المحلي، إلى 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر دون المصنعية أو ضريبة الدمغة، نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

وصل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025 إلى 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025 في مصر قبل احتساب سعر المصنعية أو ضريبة الدمغة، حوالي30400 جنيه للبيع، 30200 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم عالميا

سجل سعر اوقية الذهب بالبورصات العالمية نحو 2690.56 دولار للبيع، و 2689.75 دولار للشراء.