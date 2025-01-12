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وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركة كينجدم للكتان لتعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

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وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركة كينجدم للكتان لتعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار يلتقي ممثلي شركة كينجدم للكتان لتعزيز التعاون المشترك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:15 مساءً - عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءً موسعًا مع ممثلي شركة "كينجدم للكتان"إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال صناعة الكتان، برئاسة  رين ويمينج، رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث استعرض اللقاء مشروع الشركة لإنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر.

وقال الوزير: إن اللقاء استعرض مشروع الشركة لإنشاء مصنع لصناعة الكتان في مصر، لتلبية احتياجات الأسواق الأوروبية والآسيوية، مشيرًا إلى دعم الحكومة الكامل لشركة "كينجدم للكتان " للاستثمار والتوسع بالسوق المصري، وتقديرها لجهود الشركة لتعزيز صناعة الكتان في مصر.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية الشراكات الدولية في تعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

ولفت إلى أن دراسة الشركة للاستثمار في السوق المصري يمثل خطوة هامة نحو إعادة مصر إلى مكانتها الرائدة في مجال صناعة الكتان على مستوى العالم.

ومن جانبه أكد  رين ويمينج، رئيس مجلس إدارة شركة "كينجدم للكتان"، أهمية مصر الاستراتيجية في سوق الكتان العالمي، مشيرا إلى أن المزايا التنافسية والتاريخ الطويل لمصر في إنتاج الكتان يجعلها وجهة مثالية لاستثمارات وتوسعات الشركة. 
ووجه ويمينج الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة مقر الشركة الرئيسي في الصين لتعزيز التعاون في مجال صناعة الكتان.

حضر الاجتماع  حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد تانغ تيانهينغ، المدير المالي لمجموعة "كينجدم للكتان".

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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