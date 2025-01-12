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كونتي يطلب نجم مانشستر يونايتد لتعويض كفاراتسخيليا في نابولي - أخبار كلمتك

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كونتي يطلب نجم مانشستر يونايتد لتعويض كفاراتسخيليا في نابولي - أخبار كلمتك

كونتي يطلب نجم مانشستر يونايتد لتعويض كفاراتسخيليا في نابولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 02:25 مساءً - يرغب أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي الإيطالي، في الحصول على خدمات أحد اللاعبين البارزين في صفوف مانشستر يونايتد، لاستبدال خفيتشا كفاراتسخيليا.

كفاراتسخيليا يقترب من باريس سان جيرمان 

وأكد مدرب نابولي، أمس السبت، أن كفاراتسخيليا طلب الرحيل عن النادي، لذا تم استبعاده من المباريات.

ويعقد نابولي مفاوضات مع باريس سان جيرمان بشأن انتقال محتمل لكفاراتسخيليا، بمقابل يتراوح من 70 إلى 80 مليون يورو.

ووفقًا لقناة "سبورت إيطاليا"، يريد كونتي التوقيع مع أليخاندرو جارناتشو، نجم مانشستر يونايتد، لتعويض رحيل كفاراتسخيليا.

وأشارت القناة الإيطالية إلى أن صفقة رحيل جارناتشو عن مانشستر يونايتد قد تكلف نابولي 50 مليون يورو.

وأوضحت أن مانشستر يونايتد يعتبر جارناتشو وزميله كوبي مينيو "غير قابلين للبيع"، وأن النادي قد يوافق على رحيل أي منهما، إذا ساعد ذلك في الامتثال لقواعد الأرباح والاستدامة بقانون اللعب المالي النظيف.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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