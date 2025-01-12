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وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بأراضي المرحلة الثانية من بيت الوطن بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

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وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بأراضي المرحلة الثانية من بيت الوطن بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

وزير الإسكان: إطلاق التيار الكهربائي بأراضي المرحلة الثانية من بيت الوطن بالقاهرة الجديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:11 مساءً - أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، عن إطلاق التيار الكهربائي بموزعات الجهد المتوسط المرحلة الثانية لتغذية عددٍ من قطع أراضي بيت الوطن للمصريين العاملين بالخارج بمنطقة امتداد النرجس الجديدة في التجمع الثالث بمدينة القاهرة الجديدة.

بدوره.. قال المهندس عبد الرءوف الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه جارٍ إطلاق التيار الكهربائي الجهد المنخفض تباعاً تزامناً مع قيام ملاك قطع الأراضي بعمل المطابقات اللازمة، لافتاً إلى أنه قد تم الإعلان في السابق عن إطلاق التيار الكهربائي الجهد المتوسط المرحلة الأولى لعدد من قطع الأراضي بمنطقة النرجس الجديدة "بيت الوطن".

وأضاف الغيطي أنه تم تنفيذ أعمال إنارة الشوارع بمناطق مختلفة بمنطقة امتداد النرجس بالتجمع الثالث.. مطالباً المواطنين بضرورة المحافظة على كافة المرافق المنفذة، وذلك أثناء أعمال الحفر والبناء لعدم تعرضهم للمخالفات.

وفي السياق ذاته.. تابع المهندس عبد الرءوف الغيطي، تقدم أعمال الطرق بمنطقة امتداد النرجس النرجس الجديدة بالتجمع الثالث، موضحاً أنه تم الانتهاء من طبقة السن بالكامل بمنطقة Zone A بعدد 7 شوارع، وZone B بعدد 13 شارع، وZone C بعدد 14 شارع، وZone G بعدد 13 شارع، وZone E، وZone F بعدد 4 شوارع بعروض مختلفة تتراوح من 9 أمتار وحتى 14 مترا.

من جانبه.. أكد المهندس حاتم بكر مدير إدارة الطرق بالجهاز، أنه جارٍ تنفيذ أعمال تسوية الطرق ورفع المخلفات بمنطقة D، وجارٍ استكمال الأعمال بمختلف الشوارع بالمنطقة.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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