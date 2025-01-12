هاري كين: أحلم بالكرة الذهبية منذ أن كنت صغيرًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:10 مساءً - أعرب هاري كين، نجم بايرن ميونخ، عن رغبته في التتويج بالكرة الذهبية، مشيرًا إلى أن مستوياته والظروف التي يمر بها في الوقت الراهن تجعله من المرشحين البارزين للفوز بها.

وقال كين في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية عما إذا كان يفضل استبدال الجوائز الفردية التي توج بها مقابل بطولة جماعية: "أستمع إلى ذلك السؤال كثيرًا، نعم حصدت العديد من الجوائز الفردية من الهداف وأفضل لاعب، ولكن أبدأ كل موسم بهدف الفوز بالألقاب الجماعية، ولا أشعر بالرضا بالتميز على المستوى الفردي وحسب، أنا أبلغ من العمر 31 عامًا، وفي السابق كان هذا العمر يمثل بداية النهاية".

وأضاف: "اليوم نصل إلى قمة العطاء بعمر 30 عامًا، وأرى بأن أفضل نسخة من هاري لم تظهر بعد، أنا على ثقة من ذلك وبأن الجزء الثاني من مسيرتي والذي يبدأ الآن سيكون غنيًا بالألقاب الكبرى، وأن غياب الألقاب لن يتم مناقشته عند اعتزالي".

جائزة جيرد مولر كأفضل هداف

وعن فوزه بجائزة جيرد مولر كأفضل هداف، قال: "هذا شرف كبير لي ومن دواعي فخري، فهذا يمثل تجسيد لمهمتي في أرض الملعب وهي تسجيل الأهداف، هذا ما تنتظره الجماهير مني ولهذا السبب تعاقد معي بايرن ميونخ".

وقال: "كما أن تلك الجائزة تؤكد صحة اختياري، فعند مغادرة بلدي للمرة الأولى في سن الثلاثين، لم يكن من الطبيعي أن تسير الأمور بهذه السرعة والنجاح، كما أنني سعيد للغاية من أجل عائلتي التي تبعتني، وكثيرًا ما نستخف بمدى صعوبة ترك كل شيء من أجل الانتقال إلى بلد جديد، وجائزة جيرد مولر تعد المكافأة على ذلك".

وأضاف: "كما أنها سمحت لي بالحضور إلى حفل الكرة الذهبية للمرة الأولى وحضور تقديم تلك الجوائز القيمة، آمل أن أعود للفوز بجائزة أكبر، بالطبع أفكر بالكرة الذهبية، وأرى بأن المستويات التي أقدمها تجعلني مرشحًا لذلك، أواصل التطور وألعب في فرق سواء إنجلترا أو بايرن ميونخ مرشحة للفوز بالبطولات الكبرى، وبالتالي مع مستواي والفوز ببطولة كبرى مثل دوري الأبطال لماذا لا أؤمن بحظوظي؟".

وتابع هاري: "أحلم بجائزة الكرة الذهبية منذ أن كنت صغيرًا وحتى في حقبة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو التي منحت قيمة أكبر للجائزة".

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