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الرياضة - 02:26 - مصرع وإصابة 70 شخصا في انفجار محطة لتعبئة الغاز وسط اليمن (فيديو) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:26 - مصرع وإصابة 70 شخصا في انفجار محطة لتعبئة الغاز وسط اليمن (فيديو) - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:26 - مصرع وإصابة 70 شخصا في انفجار محطة لتعبئة الغاز وسط اليمن (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 02:26 صباحاً - لقى ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعه وأصيب 70 آخرون بجروح وحروق مختلفة، يوم السبت، إثر انفجار محطات متجاورة لتموين الغاز المسال، جنوبي محافظة البيضاء وسط اليمن.

وقالت مصادر محلية بمحافظة البيضاء، لوكالة "ريا نوفوستي""، إن الانفجارات الهائلة التي دوّت في منطقة "الناصفية" بمديرية الزاهر، جنوبي المحافظة، وقعت في محطات تعبئة الغاز، داخل أحد الأسواق الشعبية المكتظة بالسكان.

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق مواقع الانفجارات.

وبحسب المصادر المحلية، فإن الانفجارات المتتالية أودت بحياة ما لا يقل عن 20 شخصًا، بينهم 5 جثث متفحمة، فيما أصيب 72 آخرون بجروح وحروق مختلفة، بينهم أطفال، فضلًا عن الخسائر والأضرار المادية التي طالت المحلات التجارية والسيارات ومنازل المواطنين في منطقة الانفجارات.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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