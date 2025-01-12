الرياضة - 04:46 - تتصدرها ريال مدريد ضد برشلونة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 12 - 1 - 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 04:46 صباحاً - مباريات اليوم.. تقام اليوم الأحد 12 - 1 - 2025 عدة مباريات مهمة في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ريال مدريد ضد برشلونة فى نهائي كأس السوبر الإسباني، فضلا عن مواجهة آرسنال ضد مانشستر يونايتد فى كأس الاتحاد الإنجليزي.

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مواعيد مباريات كأس السوبر الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد X برشلونة - الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

هال سيتي X دونكاستر روفرز - الساعة 2 ظهرا

تامورث X توتنهام - الساعة 2:30 ظهرا

آرسنال X مانشستر يونايتد - الساعة 5 مساء

نيوكاسل يونايتد X بروملي - الساعة 5 مساء

إبسويتش تاون X بريستول روفيرز - الساعة 5 مساء

كريستال بالاس X ستوكبورت - الساعة 5 مساء

ساوثهامتون X سوانزي سيتي - الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

اورلاندو بيراتس X شباب بلوزداد - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

دجوليبا X الترجي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 2

الهلال X يانج أفريكانز - الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات كأس الكونفدرالية والقنوات الناقلة

أورابا يونايتد X اتحاد الجزائر - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

لواندا سول X نهضة بركان - الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ستيلينبوش X الملعب المالي - الساعة 3 عصرا

اونزي برافوش X سيمبا - الساعة 6 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2

القسنطيني X الصفاقسي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 3

جراف دي داكار X أسيك ميموزا - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 8

إنيمبا X المصري البورسعيدي - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 5

بلاك بولز X الزمالك - الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

لاس بالماس X خيتافي - الساعة 3 عصرا على قناة beIN SPORTS XTRA 2

أتلتيكو مدريد X أوساسونا - الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

جنوى X بارما - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD Sports 1 HD

فينيزيا X انتر ميلان - الساعة 4 عصرا على قناة AD Sports 1 HD

بولونيا X روما - الساعة 7 مساء على قناة AD Sports 1 HD

نابولي X هيلاس فيرونا - الساعة 9:45 مساء على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

لايبزيج X فيردر بريمن - الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

أوجسبورج X شتوتجارت - الساعة 6:30 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 3

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوهافر X لانس - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4

تولوز X ستراسبورج - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه X أنجيه - الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 9

باريس سان جيرمان X سانت إيتيان - الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

سيفاس سبور X ألانيا سبور - الساعة 12:30 ظهرا

طرابزون سبور X أنطاليا سبور - الساعة 3 عصرا

جازينتاب X أضنة ديمرسبور - الساعة 6 مساء

إسطنبول باشاك شهير X جالاتا سراي - الساعة 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الدحيل X قطر - الساعة 3:15 عصرا على قناة الكأس القطرية

السد X الشمال - الساعة 5:30 مساء على قناة الكأس القطرية

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X مودرن سبورت - الساعة 7 مساء على قناة on time sport