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الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

الطن بكام؟.. أسعار الحديد اليوم الأحد 12يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 07:31 صباحاً - تشهد أسعار الحديد استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد 12يناير 2025 في مختلف المحافظات المصرية ولدى الموزعين بواقع 38200 جنيه للطن ليسجل 38200 جنيه تسليم أرض المصنع لأغلب الأنواع.

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انعكس استقرار سعر حديد التسليح على قطاع المعمار بشكل ايجابى وسط ترقب لانخفاض الأسعار بشكل ملموس الفترة المقبلة، واستقر سعر الحديد اليوم في الأسواق على الرغم من تباين الأسعار في بعض المحافظات مسجلا نحو 40000 جنيه للطن للمستهلك، وبمتوسط سعر نحو 38200 للطن ويصل لأكثر من 40 ألف جنيه لدى بعض الموزعين بعض محافظات الجمهورية، وذلك بناء على سعر الشهر وحسب السعر الثابت لهذا الشهر ووفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

أشار أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة استقرار سعر الحديد اليوم، لدي الشركات والموزعين، حيث يعد الحديد من أهم الخامات المستخدمة في مواد البناء، ويحرض الجميع سواء الشركات أو الأفراد على متابعة أسعارها يوما بيوم على الرغم من تغير سعرها كل شهر مرة في الظروف العادية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 38 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع، ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن ووفق محافظته أو نوع شركات الحديد.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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