كولر يجتمع مع جهازه المعاون استعدادًا لمواجهة الجونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 11:44 صباحاً - الدوري المصري ، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون اليوم استعدادًا لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل.

ويبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة فريق الجونة استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين الاربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

ومنح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم الأحد بعد العودة من كوت ديفوار؛ حيث يستأنف الفريق تدريباته غدًا استعدادًا لمواجهة الجونة الأربعاء المقبل.

ويستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي النادي الأهلي الجونة يوم الأربعاء 15 يناير الجاري بالدوري المصري في تمام الساعة 7 مساء.

وعادت بعثة الأهلي إلى القاهرة صباح اليوم قادمة من كوت ديفوار بعد الفوز على ستاد أبيدجان أمس بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “فيليكس هوفويت بوانيي" بساحل العاج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي يفوز على ستاد أبيدجان

وافتتح ستاد أبيدجان التسجيل عن طريق سان جين كوري في الدقيقة 26 من تصويبة رائعة، فيما تعادل النادي الأهلي عن طريق إمام عاشور، بعد ما أكمل رأسية وسام أبو علي في الشباك بالدقيقة 53، وعاد إمام عاشور وسجل الهدف الثاني له وللأهلي في الدقيقة 73 عن طريق رأسية مميزة، وسجل إمام عاشور الهاتريك في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 10 نقاط (5 مباريات).

2- أورلاندو بايرتس 8 نقاط (4 مباريات).

3- شباب بلوزداد 6 نقاط (4 مباريات).

5- ستاد أبيدجان نقطة ( 5 مباريات).

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