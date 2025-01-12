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عمرو سعد وريم مصطفى يصوران المشاهد الخارجية لـ"سيد الناس" بالمريوطية - أخبار كلمتك

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عمرو سعد وريم مصطفى يصوران المشاهد الخارجية لـ"سيد الناس" بالمريوطية - أخبار كلمتك

عمرو سعد وريم مصطفى يصوران المشاهد الخارجية لـ"سيد الناس" بالمريوطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:35 مساءً - يواصل النجمان عمرو سعد وريم مصطفي تصوير عدد من المشاهد الخارجية لمسلسل “سيد الناس” بمنطقة المريوطية، ومن المقرر أن يستمر تصوير هذه المشاهد لما يقرب من 3 ايام، ويعودان للديكور الأساسي للعمل بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وخلال أحداث العمل تدخل إلهام شاهين في صراع مع بشرى، حيث تعيش الاثنتان في بيت واحد، وبشرى متزوجة من ابن إلهام شاهين.

أحداث مسلسل سيد الناس

وتدور أحداث المسلسل بإحدى قرى الصعيد حيث يظهر عمرو سعد، في دور شخص يحرص على نصرة المظلوم بعدما يواجه العديد من التحديات. 

وكان محمد سامي مخرج مسلسل سيد الناس قرر إنشاء وحدة إخراج أخرى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من العمل، والتي لا يتواجد بها الأبطال، تسهيلًا للانتهاء من تصوير أكبر عدد من مشاهد العمل. 

أبطال مسلسل “سيد الناس"

والعمل من تأليف خالد صلاح، وإخراج محمد سامي وبطولة عمرو سعد، منة فضالي، أحمد رزق، إلهام شاهين، خالد الصاوي، عماد زيادة، طارق النهري، أروى جودة، وفاء عامر، داليا البحيري.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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