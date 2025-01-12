أنغام تتعاون مع أكرم حسني وأمير طعيمة من جديد بعد نجاح "تيجي نسيب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 09:15 صباحاً - بدأت النجمة أنغام، العمل على تجهيزات ألبومها الجديد المفترض طرحه خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته بألبوم “تيجي نسيب”.

ألبوم أنغام الجديد

وتجدد أنغام التعاون من جديد مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة والفنان أكرم حسني في ألبومها الجديد المفترض أن يطرح خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح الثلاثي في ألبومها الأخير تيجي نسيب.

ومن ناحية أخرى كانت الفنانة أنغام، أكدت أنها تحب دعم المواهب الشابة من الشعراء والملحنين، وقالت إنها تستعين بهم دائمًا، مضيفة أنها تنوي الإنتاج لأصوات جديدة خلال الفترة المقبلة.

أنغام تحتفل بنجاح ألبوم تيجي نسيب

وقالت أنغام خلال احتفالها بنجاح ألبوم “تيجي نسيب” إنها كانت تحضر فكرة الإنتاج لنفسها منذ فترة ليست قصيرة، لكنها فضلت الوقت المناسب لتظهر هذه الخطوة من خلال إنتاج ألبوم تيجي نسيب، مؤكدة أن فكرة الإنتاج لنفسها كانت تحديًا ومسؤولية كبيرة.

وتابعت أنغام: "لقب صوت مصر بيتقال من زمان وهي ما لهاش علاقة بيَّ أنا هي لها علاقة بمصر أكتر من أنغام"، مشيرة إلى أنها بدأت التحضيرات لألبومها الجديد.

وخطفت النجمة أنغام الأنظار، عقب وصولها للاحتفال بنجاح ألبومها الجديد تيجي نسيب المقام حاليا بأحد المولات الكبرى.

وشهدت احتفالية أنغام بألبومها الجديد تيجي نسيب تدافع الجمهور على المطربة.

ألبوم أنغام “تيجي نسيب”

وطرحت أنغام في وقت سابق أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان “تيجي نسيب" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحمل ألبوم أنغام الجديد عددًا من المفاجآت أبرزها أغنية من ألحان الموسيقار الراحل رياض الهمشري، الذي رحل عن عالمنا منذ 17 عاما، كما أنها تتعاون مع عدد من الشعراء.

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