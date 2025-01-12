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الهلال السعودي يسعى لضم مهاجم ليفربول الإنجليزي - أخبار كلمتك

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الهلال السعودي يسعى لضم مهاجم ليفربول الإنجليزي - أخبار كلمتك

الهلال السعودي يسعى لضم مهاجم ليفربول الإنجليزي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:10 مساءً - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن تحرك إدارة نادي الهلال السعودي، للتعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الهلال السعودي يريد التعاقد مع نونيز 

ووفقا لشبكة "Anfield Watch" المهتمة بالفريق الإنجليزي، فإن الهلال مهتم بتعزيز قوته الهجومية بالتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشبكة، إن ليفربول حدد السعر المطلوب لرحيل مهاجمه وهو 85 مليون جنيه إسترليني، حيث يرغب الريدز في تحقيق ربح من المبلغ الذي دفعوه للتعاقد مع اللاعب الأوروجوياني.

ويتطلع البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، ومدرب بنفيكا السابق، للعمل مرة أخرى مع نونيز، الذي قدم مستويات رائعة تحت قيادته رفقة الفريق البرتغالي.

أرقام نونيز مع ليفربول هذا الموسم 

وخلال الموسم الجاري، شارك داروين نونيز في 26 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع مثلها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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