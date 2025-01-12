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رحيل محمد رشوان عن اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

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رحيل محمد رشوان عن اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

رحيل محمد رشوان عن اتحاد الجودو - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:10 مساءً - الجودو، كشف محمد رشوان أسطورة الجودو المصري وصاحب فضية أولمبياد لوس أنجلوس 1984، كواليس اعتذاره عن عدم استكمال عمله في منصب رئيس جهاز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري.

وقال رشوان، إنه فضل الابتعاد عن العمل في اتحاد الجودو خلال الفترة الحالية بسبب عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالتعامل مع المنتخبات الوطنية، ولأسباب أخرى تتعلق بصعوبة إيجاد صيغة تفاهم بينه وبين أعضاء مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمد مطيع.

محمد رشوان يكشف كواليس الرحيل

وأكد محمد رشوان أنه راضٍ تماما عن الفترة التي قضاها في رئاسة جهاز المنتخبات باتحاد الجودو، موضحا أن الفترة السابقة شهدت تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات، وأن الحفاظ عليها أمر ضروري من أجل تجنب حدوث تراجعات في المستويات الفنية للمنتخبات.

وأوضح رشوان، أنه قرر العمل خلال الفترة الماضية في اتحاد الجودو بهدف المساهمة في الارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، وأنه حقق جزءا كبيرا من الأهداف التي كان يسعى لها مع اللاعبين، وأن الأمور الآن تبدو ضبابية إلى حد كبير وهو دفعه لاتخاذ قرار الرحيل.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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