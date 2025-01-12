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كلية الدراسات الأفريقية العليا تحصل على شهادتي الأيزو في جودة المؤسسات التعليمية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

الصحة تعلن نجاح مستشفى ميت غمر بالدقهلية في إجراء قسطرة مخية تشخيصية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:55 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 12 يناير 2025 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:55 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 12 يناير 2025 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:55 - عيار 21 الآن.. سعر الذهب في مصر بمنتصف تعاملات الأحد 12 يناير 2025 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:55 صباحاً - سعر الذهب اليوم .. شهد سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأحد 12 يناير 2025 استقراراً ملحوظاً في سوق الصاغة بـ مصر.

سعر الذهب اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب اليوم وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الذهب
سعر الذهب الآن

سعر الذهب بدون مصنعية

- سعر الذهب في مصر عيار 24 بقيمة 4342 جنيها للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في دول الخليج.

- سعر الذهب في مصر عيار 21 بقيمة 3800 جنيه للجرام، ويُعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في محافظتَي القاهرة والإسكندرية.

- سعر الذهب في مصر عيار 18 بقيمة 3257 جنيها للجرام، ويعتبر هو النوع الأكثر انتشارا في صعيد مصر.

- سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بقيمة 30400 جنيه.

- سعر الذهب عالميا اليوم، وسجل 2690 دولارا للأوقية، وذلك سعر أوقية الذهب عالميا بالبورصات الخارجية

سعر الذهب اليوم الأحد
آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر

سعر الذهب بالمصنعية

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن “31.1 جرام” كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

توقعات سعر الذهب في 2025
آخر تحديث لـ سعر الذهب

سعر الذهب بيع وشراء

- سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 4342.75 جنيه للبيع، 4314.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 22 اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 3981 جنيه للبيع، 3954.75 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 21 اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 3800 جنيه للبيع، 3775 جنيها للشراء.

- سعر الذهب عيار 18 اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 3257.25 جنيه للبيع، 3235.75 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 14 اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 2533.25 جنيه للبيع، 2516.75 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 12 اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 2171.5 جنيه للبيع، 2157.25 جنيه للشراء.

- سعر الذهب عيار 9 اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 1628.5 جنيه للبيع، 1617.75 جنيه للشراء.

-سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 30400 جنيه للبيع، 30200 جنيه للشراء.

- سعر أوقية الذهب اليوم الأحد 12 يناير 2025، سجل نحو 2690.56 دولار للبيع، و 2689.75 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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