الرياضة - 12:01 - تكون شبورة مائية صباحا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 12 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 12:01 صباحاً - حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس في المحافظات اليوم ، محذرة من تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

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حالة الطقس اليوم الأحد

كشفت هيئة الأرصاد، عن الأحوال الجوية المتوقعة في المحافظات، فمن المتوقع أن يشهد الطقس استقرارًا عامًا في الأحوال الجوية على جميع الأنحاء، على الرغم من وجود أمطار متوقعة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتظل الفرص معدومة لسقوط الأمطار بداية من اليوم الأحد وحتى الخميس المقبل.

ونوهت عن تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد.

نصائح الهيئة العامة للمواطنين

وناشدت الأرصاد الجوية المواطنين بتوخي الحذر عند القيادة، والالتزام بالسرعة التي أقرتها الإدارة العامة للمرور، وتشغيل الكشافات، وترقب الطرق والتوقف عند القيادة في حالة انعدام الرؤية منعا لوقوع الحوادث وحفاظا على حياة المارة والركاب.

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، حيث من المتوقع أن تسود أجواء شديدة البرودة. وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الانخداع بالأجواء الدافئة خلال النهار، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للحفاظ على صحتهم.

درجات الحرارة اليوم

كما أعلنت الهيئة عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على بعض المدن، وهي على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 19 درجة، الصغرى 11 درجة.

الإسكندرية: العظمى 19 درجة، الصغرى 09 درجات.

مطروح: العظمى 19 درجة، الصغرى 10 درجات.

سوهاج: العظمى 21 درجة، الصغرى 08 درجات.

قنا: العظمى 22 درجة، الصغرى 09 درجات.

أسوان: العظمى 23 درجة، الصغرى 11 درجة.