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إطلاق مبادرة مليون كتاب لثقافة أهل مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

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إطلاق مبادرة مليون كتاب لثقافة أهل مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

إطلاق مبادرة مليون كتاب لثقافة أهل مصر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 12:05 مساءً - انطلق قبل قليل المؤتمر الصحفي الخاص بـمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

 

 وأطلق الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة العامة للكتاب، خلال المؤتمر الصحفي "مبادرة جديدة"ضمن فعاليات المعرض، فللمرة الأولى يتم إطلاق مبادرة مليون كتاب لثقافة أهل مصر.

معرض القاهرة للكتاب 2025

 

وكشف رئيس هيئة الكتاب أنه ستحل سلطنة عمان ضيف شرف معرض القاهرة للكتاب 2025، ووقع الاختيار على اسم العالم والمفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة الكبيرة فاطمة المعدول، شخصية معرض كتاب الطفل.

وحددت وزارة الثقافة موعد افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب بيوم 23 يناير لعام 2025 فى تمام الساعة 10 صباحًا، على أن يقتصر دخول المعرض على أصحاب الدعوات الخاصة، فيما يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوم الجمعة 24 يناير، وحتى 5 فبراير 2025.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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