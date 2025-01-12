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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحب كله» يجمع مي عز الدين وآسر ياسين لأول مرة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحب كله» يجمع مي عز الدين وآسر ياسين لأول مرة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «الحب كله» يجمع مي عز الدين وآسر ياسين لأول مرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 11:10 صباحاً - ينتظر الجمهور بفارغ الصبر موسم رمضان 2025، الذي يشهد ثنائيات تتعاون لأول مرة معًا منها، مي عز الدين وآسر ياسين، حيث يجمعهما مسلسل يحمل عنوان «الحب كله».

آسر ياسين ومي عز الدين

ويواصل آسر ياسين ومي عز الدين، استعداداتهما وتحضيراتهما لتصوير مسلسل «الحب كله»، المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وكان نشر آسر ياسين مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، ظهر خلاله وهو يقوم بقراءة سيناريو المسلسل، معلقًا: «بفضل ربنا ودعواتكم، بعيش كل لحظة في التفاصيل دي بحب وشغف، دلوقتي بصور مسلسل جديد لرمضان، حاجة مختلفة جدًا، ومحضر لكم حاجة تستاهل الانتظار، تشجعيكم هو اللي بيخليني دايمًا أقدم أفضل ما عندي، مستني رأيكم قريب، رمضان 2025، استعدوا».

مي عز الدين في مسلسل الحب كله

ويعد مسلسل «الحب كله» هو أول عمل للفنانة مي عزالدين بعد وفاة والدتها التي رحلت 23 نوفمبر الماضي، حيث بدأت عملية تصوير المشاهد منذ عدة أيام بعد الانتهاء من كل التفاصيل التي تتعلق بأماكن التصوير وتسكين جميع الأدوار.

مسلسل الحب كله

مسلسل الحب كله

ويتكون مسلسل الحب كله، من 15 حلقة، والمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2025، وما زال المسلسل في مرحلة التحضير النهائية، والعمل من تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2025.. لأول مرة مي عز الدين أمام آسر ياسين في «الحب كله»
مي عز الدين وآسر ياسين

أحداث مسلسل الحب كله

تدور قصة مسلسل الحب كله في إطار من التشويق والغموض والتناقضات بين عالم الجريمة وغسيل الأموال ومافيا تجارة العملة والحب الذي يخطف القلب دون سابق إنذار، والمفاجآت غير المتوقعة التي تُجبر الأبطال على التعامل معها.

ويشارك في بطولة العمل الفنان آسر ياسين، أشرف عبد الباقي، مي عز الدين، دياب، سما إبراهيم، ميس حمدان، غادة طلعت، وغيرهم من النجوم.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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