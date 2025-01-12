رقم مميز ينتظر مانشستر يونايتد ضد أرسنال في كأس إنجلترا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 12 يناير 2025 01:45 مساءً - كأس الاتحاد الانجليزي، يستضيف فريق أرسنال، نظيره مانشستر يونايتد اليوم الأحد، على ملعب "الإمارات" في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم.

ويسعى مانشستر يونايتد إلى الفوز بمباراته رقم 100 ضد أرسنال في جميع المسابقات.

ويتفوق مانشستر يونايتد على أرسنال نسبيا في المباريات الأخيرة في كأس إنجلترا، بعدما حقق المان يونايتد الفوز في ثلاث من آخر أربع مواجهات بين الفريقين في المسابقة، في حين انتهت مباراة واحدة بالتعادل وتعرضوا للهزيمة في أربع مناسبات.

وتعتبر مباراة اليوم بين أرسنال ومانشستر يونايتد هي السادسة عشرة بين الفريقين في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي، لتصبح بذلك واحدة من أكثر المواجهات تكرارًا في كأس إنجلترا، حيث تتفوق عليها فقط مواجهة إيفرتون ضد ليفربول التي تضم 19 لقاء.

وأسفرت القرعة عن مباراة ساخنة مبكرة بين آرسنال ومانشستر يونايتد في تلك المرحلة من الكأس.

موعد مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد



تنطلق مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، 6 مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة أرسنال أمام مانشستر يونايتد



ولم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث الموسم الحالي من كأس الاتحاد الإنجليزي، ومن ثم بث مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد فيما أعلنت قناة "BBC One" التابعة للشبكة الشهيرة إذاعتها للمباراة في بريطانيا.

ويخوض آرسنال تلك المباراة بعد خسارته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي كأس كاراباو، في حين أن مانشستر يونايتد تعادل بشكل مثير مع ليفربول بهدفين لمثلهما، الأسبوع الماضي، في الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي

وستجرى مراسم قرعة دور الـ32 من كأس الاتحاد الإنجليزي بمجرد انتهاء تلك المباراة، رغم أن مرحلة دور الـ64 مستمرة حتى الثلاثاء القادم.

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