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مشاهير العرب - اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - اليوم.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 12 يناير 2025 09:50 صباحاً - تنظم وزارة الثقافة، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ56، في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

ويبدأ المؤتمر في تمام الساعة 11 ظهرًا، ويتضمن الإعلان لأول مرة عن «ضيفي شرف» المعرض لدورتي 2026 و2027، كما يتضمن المؤتمر إطلاق «مبادرة جديدة» ضمن فعاليات المعرض.

تقام الدورة الـ 56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في الفترة من 23 يناير وحتى 5 فبراير المقبل.

ويُعد معرض القاهرة الدولي للكتاب، من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، بدأ في عام 1969، آنذاك كانت القاهرة تحتفل بعيدها الألفي، فقرر وزير الثقافة الأسبق ثروت عكاشة، الاحتفال بالعيد ثقافيًا، فعهد إلى الكاتبة والباحثة سهير القلماوي بالإشراف على إقامة أول معرض للكتاب، لهذا احتفلت دورة 2008 بالقلماوي باعتبارها شخصية العام، وفي عام 2006 أُعتبر ثاني أكبر معرض بعد معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وخلال الدورة السابقة (55) زار المعرض حوالي 4.785.539 زائر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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اليوم، مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل معرض القاهرة للكتاب في دورته الـ 56 - أخبار كلمتك

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